Stando a quanto dichiarato da Stevie Nicks a "Rolling Stone USA", i Fleetwood Mac molto probabilmente - quasi sicuramente - non faranno più uscire alcun nuovo album.

La cantante della leggendaria band statunitense ha infatti detto a "Rolling Stone USA":

Non vedo il motivo di passare un anno e spendere un sacco di soldi per fare un disco che, anche se è buono, non venderà. Non credo proprio che faremo un altro album. Se il music business fosse differente, anche io la penserei in un altro modo, Quello che facciamo è suonare dal vivo, fare tanti show e guadagnare molti soldi. Ci divertiamo da pazzi. Fare u ndisco non è così divertente.