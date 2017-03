Agli Speakeasy Studios, la tana losangelina del Komandante, fervono i preparativi per "Modena... Modena Park", l'evento che il prossimo 1° luglio vedrà Vasco Rossi festeggiare i 40 anni di carriera al Parco Enzo Ferrari di Modena, davanti a oltre 200.000 fan. E mentre il rocker di Zocca è alla ricerca della "scaletta perfetta", come lui stesso ha scritto sui social, estrae un nuovo singolo dalla raccolta "VascoNonStop", dopo "Un mondo migliore".

La scelta è ricaduta su "Come nelle favole", che arriverà in radio il prossimo venerdì, 17 marzo: la canzone, scritta testo e musica da Vasco Rossi, è una ballata che ritrae il perfetto quadretto della coppia che sogna di vivere insieme per tutta la vita (come nelle favole, appunto), ma lo fa con la solita ironia beffarda in stile Vasco.

Il Blasco ha postato uno dei suoi "klippini" sui social per annunciare l'uscita del nuovo singolo: