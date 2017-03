Il chitarrista dei rocker britannici Who, Pete Townshend, ha scritto due brani ex novo per una produzione teatrale nuovissima che porterà "Tommy" sui palchi britannici, con una compagnia che vede all'opera anche attori portatori di handicap o invalidità, per la regia di Kerry Michael.

Townshend ha composto un pezzo intitolato "Amazing Journey" che sarà posto in apertura dello spettacolo, oltre a una torch song (tipologia di canzoni legate all'amore perduto) per il personaggio della Acid Queen - che nel film originale era interpretato da una splendida Tina Turner.

Nel cast c'è anche Peter Straker, che nell'originale aveva il ruolo del narratore - e torna a ricoprirlo.

Queste sono le date dello spettacolo (in Inghilterra):

30 marzo - 15 aprile: Ipswich New Wolsey Theatre

19 - 29 aprile: Nottingham Playhouse

04 - 13 maggio: Leeds West Yorkshire Playhouse

17 - 27 maggio: Birmingham Repertory Theatre

07 - 17 giugno: Stratford Theatre Royal

22 giugno - 01luglio: Sheffield The Crucible