La prima edizione dell’Astro Festival si tenne a Ferrara lo scorso anno, per la seconda si cambia luogo e ci si trasferisce al Circolo Magnolia di Segrate, alle porte di Milano. Il cartellone (ancora in divenire) della manifestazione che privilegia la musica elettronica in programma il prossimo 24 giugno prevede in qualità di headliner Moderat, Gold Panda, Clap! Clap! e Lory D.

I biglietti per l’Astro Festival sono in vendita al prezzo di 30 euro più i diritti di prevendita a partire dalle ore 12.00 di giovedì 16 marzo nei circuiti Ticketone.it, Vivaticket.it e Ticket24ore.it