Il prossimo 24 marzo l'ex membro dei Beatles spedirà nei negozi la riedizione di "Flowers in the dirt", il suo ottavo album in studio come solista, originariamente pubblicato nel 1989. La riedizione, come ogni ristampa che si rispetti, conterrà oltre alle canzoni già incluse nell'edizione del 1989 anche alcune tracce bonus, tra demo inedite e video d'archivio: per stemperare l'attesa dei fan, quando mancano meno di dieci giorni dall'uscita della ristampa, Paul McCartney ha pubblicato in rete una di queste tracce bonus.

Si tratta della demo inedita di "Distractions", una delle canzoni contenute all'interno del disco, registrata e mixata da Paul McCartney al Rude Studio di Campbeltown, in Scozia, nel 1987. Scritta dal solo McCartney, che per alcune delle altre canzoni contenute in "Flowers in the dirt" si avvalse della collaborazione di Declan Patrick MacManus, noto ai più con il nome d'arte di Elvis Costello, "Distractions" fu pubblicata sul lato a dell'album, insieme a - tra gli altri brani - i singoli "My brave face" e "Put it there".

Potete ascoltare la demo inedita della canzone proprio qui sotto (e la potete anche scaricare gratuitamente qui):