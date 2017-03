Jonathan Davis ha rilasciato una intervista a KLOS radio che ha riguardato l’universo Korn soffermandosi principalmente sulle canzoni dell’ultimo album “The serenity of suffering” pubblicato lo scorso ottobre.

Quando gli viene chiesto in cosa i Korn si differenziano dalle altre band metal, il frontman della band dissente e risponde:

"Ho sempre avuto un problema con il termine 'metal'. Noi non lo siamo mai stati. Basta ripercorrere la nostra storia dall’inizio. Arriviamo da Huntington Beach in California e non si sapeva come etichettarci. Facemmo il primo tour con Biohazard e House of Pain. Il secondo, credo, con Sick of it All e Orange 9mm. Poi abbiamo suonato con No Doubt, Cadillac Tramps e Pennywise. Eravamo come la pecora nera, non avevamo un posto dove andare. Apprezzo davvero e amo la comunità metal. Ma noi siamo lontani dall’essere una metal band, una band metal per me deve essere come i Judas Priest o gli Iron Maiden, quelle sono metal band. Non penso che i Korn lo siano, penso che noi si faccia qualcosa di diverso."