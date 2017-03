La notizia non giunge inaspettata. Alcune anticipazioni erano trapelate. Ora è ufficiale: Feist è tornata e il nuovo album si intitola “Pleasure”. Il disco, che esce a distanza di cinque anni e mezzo da “Metals”, raggiungerà il mercato il prossimo 28 aprile.

L'album è stato prodotto dalla stessa cantautrice canadese assieme a Mocky e Renaud Letang. A seguire la tracklist e alcuni tweet di Feist sul disco.

Tracklist

01 Pleasure

02 I Wish I Didn’t Miss You

03 Get Not High, Get Not Low

04 Lost Dreams

05 Any Party

06 A Man Is Not His Song

07 The Wind

08 Century

09 Baby Be Simple

10 I’m Not Running Away

11 Young Up

Much to my surprise, I woke up this morning to see the word is out for

🌸P l e a s u r e🌸 pic.twitter.com/mGKMNfTcZb — Feist (@FeistMusic) March 14, 2017

I titled the album Pleasure like I was planting a seed or prophecising some brightness. — Feist (@FeistMusic) March 14, 2017