In una intervista rilasciata a Billboard i Depeche Mode, e segnatamente, Dave Gahan, sono tornati a commentare le illazioni avanzate qualche settimana fa da Richard Spencer, elemento di spicco del movimento di destra statunitense ‘Alt-right’, che aveva associato la band inglese alle sue posizioni politiche.

Chiarisce una volta per tutte Dave Gahan sulla questione Depeche Mode/Richard Spencer: "Nel corso degli anni più di una volta noi e il nostro immaginario sono stati male interpretati, le persone non hanno letto chiaramente tra le righe. C'è una sorta di modo socialista – o se preferite, della classe operaia – nell’estetica industriale presente in quello che facciamo. Noi veniamo da lì. Veniamo dalle case popolari dell’Essex, che è davvero un posto di merda, 30 minuti a est di Londra, dove hanno convogliato la gente quando Londra stava diventando troppo popolata alla fine degli anni sessanta. Quindi non ho proprio capito di cosa parlava."