Dopo avere recentemente chiuso accordi con due tra le più importanti società calcistiche del mondo quali Barcellona e Manchester United, Deezer ha rivolto le sue attenzioni al mondo del retail.

La società francese FNAC ha infatti annunciato un'alleanza strategica con la piattaforma di streaming, Deezer aggiunge inoltre che FNAC diventerà uno dei suoi azionisti. L'accordo prevede che FNAC interrompa gradualmente il suo servizio musicale digitale 'Jukebox' e converga i propri clienti su Deezer. Si promuoverà inoltre su Deezer l’acquisto di audio e prodotti musicali - dai CD alle cuffie - così come ci sarà unità di intenti sugli eventi dal vivo.

Anche il servizio di biglietteria rientra in questa collaborazione: in Francia, Deezer promuoverà i concerti in vendita sulla piattaforma di FNAC. Dice Alexis De Gemini di Deezer: "Siamo felici, quali numeri uno del servizio di streaming in Francia, di unire le nostre competenze tecnologiche musicali con il leader del mercato per la distribuzione di prodotti culturali e tecnici".