Cinquanta canzoni per cinquanta anni di vita: il nuovo album degli americani Magnetic Fields "50 song memoir" è una autobiografia in musica. Il tono non è mai melodrammatico, la produzione è essenziale nonostante Stephin Merritt suoni qualcosa come cento strumenti per arricchire il suo indie pop da camera.

Solo uno come Stephin Merritt poteva realizzare quest’idea semplice e brillante, suggeritagli dal presidente della Nonesuch: scrivere una canzone per ogni anno di vita, pagine di diario ex post, quadretti di vita abbozzati con il senno di poi. Superata la soglia dei 50 anni, Merritt ha inciso altrettante canzoni e le ha incluse in un album quintuplo che ricorda per ambizione e progettualità un altro disco memorabile dei Magnetic Fields, il triplo “69 love songs” di diciotto anni fa. Merritt ne esce vincitore, rafforza lo status di freak amante dell’epica e d’artista inclassificabile, abbozza un’autobiografia minimale e frammentata, musicata in modo da tenere assieme ricchezza timbrica e semplicità naïf.

