Il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo ha finalmente annunciato la data d'uscita del suo nuovo album in studio, l'ideale successore di "Eternamente ora" dello scorso anno: il disco uscirà il prossimo 28 aprile e Francesco Gabbani lo ha fatto sapere con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Le lavorazioni dell'album, lo scorso anno, hanno subito un rallentamento a causa di un altro progetto che ha tenuto impegnato il cantautore toscano, la colonna sonora del film "Poveri ma ricchi" di Fausto Brizzi, le cui musiche originali sono state composte tutte da Gabbani.Il nuovo lavoro di Francesco Gabbani - che è il suo terzo disco come solista dopo l'esperienza con i Trikobalto - è prodotto da Luca Chiaravalli, che è anche uno dei quattro autori di "Occidentali's karma", insieme allo stesso Gabbani, a suo fratello Filippo e a Fabio Ilacqua, autore con il quale il cantautore collabora da ormai tre anni.

Gabbani, che recentemente ha visto due sue canzoni essere interpretate da Francesco Renga ("L'amore sa", contenuta nell'ultimo album dell'ex cantante dei Timoria, "Scriverò il tuo nome") e Adriano Celentano ("Il bimbo col fucile", contenuta nel nuovo album congiunto di Mina e Celentano, "Le migliori"), lo scorso febbraio - all'indomani della vittoria al Festival di Sanremo - a proposito del suo nuovo album in studio aveva detto:



"Sto facendo un disco che credo sia abbastanza coerente con la dimensione di 'Occidentali's karma': non tanto per quanto riguarda il ritmo, ma soprattutto per la profonda leggerezza che caratterizza le canzoni".



In qualità di vincitore del Festival di Sanremo, Gabbani rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest, che quest'anno si terrà dal 9 al 13 maggio a Kiev, in Ucraina. Sul palco della manifestazione, il cantautore canterà la sua "Occidentali's karma" in lingua italiana. Secondo i bookmaker, Gabbani ha buone possibilità di vincere: sarà davvero la volta buona?

Subito dopo l'esperienza all'Eurovision Song Contest, il cantautore rientrerà in Italia per prepararsi al tour di supporto al nuovo disco: la tournée partirà il prossimo 19 giugno dal Teatro Romano di Verona e porterà Gabbani ad esibirsi nelle principali città italiane per tutta l'estate, facendo tappa anche a Milano (29 giugno, Carroponte) e Roma (15 luglio, Cavea dell'Auditorium Parco della Musica) - qui il calendario completo.