Il video della nuova canzone di Snoop Dogg, "BADBADNOTGOOD", ha sollevato un polverone, negli Stati Uniti. La clip, come il testo del brano, è un attacco alla società americana: tutti sono ritratti come clown, al posto di YouTube c'è ClownTube, al posto di Play Boy c'è PlayClown e così via. Anche il Presidente degli Stati Uniti è un clown e somiglia in tutto e per tutto all'attuale Presidente, Donald Trump. La scena che è finita nell'occhio del ciclone è una delle scene finali del video, che è stato diretto da Jesse Wellens e James DeFina, quella in cui il rapper fa finta di uccidere con un colpo di pistola il Presidente (dal minuto 3.01 al minuto 3.08: il video lo potete vedere cliccando qui): dalla pistola, però, non escono proiettili, ma una scritta beffarda, "BANG".

"Snoop non avrebbe dovuto farlo. In passato, in questo paese, abbiamo avuto presidenti uccisi, quindi dovremmo prestare un'attenzione particolare a cose di questo genere. Perché una persona sbagliata potrebbe vederlo e farsi una cattiva idea, e questo potrebbe creare un vero problema".

Marco Rubio, che è stato rivale di Donald Trump come candidato dei repubblicani per le presidenziali americane, ha detto a TMZ, sito americano di gossip e intrattenimento:





Da parte sua, presentando la canzone e il video, Snoop Dogg ha commentato:

"Nessuno parla del vero problema di questo cazzo di pagliaccio di presidente e della merda con cui dobbiamo fare i conti là fuori, così ho voluto mettere da parte la musica festaiola e fare un disco che parli della situazione in cui viviamo".



Lo scorso novembre, proprio nel giorno in cui gli americani erano stati chiamati alle urne per scegliere il loro nuovo presidente tra Hillary Clinton e Donald Trump, anche un altro cantante americano aveva pubblicato un video in cui il magnate americano faceva una brutta fine: si tratta di Marilyn Manson, che nella clip di "Say10" inscenò addirittura la decapitazione di quello che sarebbe poi diventato il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America.