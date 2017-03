Michael Stipe si appresta a far ascoltare quelle che possono essere considerate a tutti gli effetti le prime composizioni che pubblica come solista, dopo lo scioglimento dei R.E.M..

Il già frontman della band di "Losing my religion" sarà tra i protagonisti dell'edizione del MoogFest, il festival dedicato alla musica elettronica, in programma a Durham (North Carolina) dal 18 al 21 maggio. Al MoogFest, Michael Stipe presenterà un'installazione multimediale inedita che è stata presentata come "l'esplorazione del desiderio e del movimento" e che consiste in alcuni filmati girati a New York accompagnati da musiche inedite.

"Tornerò a cantare", aveva dichiarato il musicista nel dicembre del 2014, in un'intervista concessa alle telecamere del programma televisivo americano "CBS This Morning". Pochi giorni dopo quell'intervista, Michael Stipe era tornato ad esibirsi dal vivo, per la prima volta dopo lo scioglimento dei R.E.M., aprendo un concerto di Patti Smith.

Negli ultimi mesi, Stipe ha collezionato una serie di apparizioni pubbliche che lo hanno visto - tra le altre cose - omaggiare David Bowie. Lo scorso novembre, infine, durante la promozione dell'edizione deluxe di "Out of time", album simbolo dei R.E.M. originariamente pubblicato nel 1991, il musicista aveva ribadito di voler tornare alla musica: "Non sono pronto a tornare completamente alla popolarità, a 56 anni. Ma voglio lavorare nella musica, di nuovo".