Matty Healy dei 1975 dice che il terzo album della band dovrà avere il medesimo impatto devastante di dischi come “OK computer” dei Radiohead e ''The Queen is dead” degli Smiths.

La band di Manchester è attualmente in tour a presentare sui palchi il secondo album “I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it”, ma ha già iniziato i lavori per il terzo album la cui uscita è prevista per il 2018 e il cui titolo sarà “Music for cars”.

Healy ha rivelato le sue attese per il prossimo album a Q, aggiungendo che ha già scritto due canzoni per l'album che sono “buone come qualsiasi cosa nel secondo album”.