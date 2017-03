Rolling Stone America ha intervistato il batterista dei Black Keys Patrick Carney per farsi raccontare qualcosa sui piani futuri del duo dell’Ohio ormai in stand by da un anno e mezzo.

Dice Patrick Carney dalla sua casa di Nashville, mentre sta mangiando una insalata tonno e cipolle fattagli dalla sua ragazza, la cantautrice Michelle Branch:

"E’ la prima volta che mi fermo per 17 mesi. Mi riposo, gioco a Battlefield One e taglio cipolle.”

La verità è che Carney non è rimasto proprio con le mani in mano in tutto questo tempo. Ha contribuito alla produzione del nuovo album solista della Branch, “Hopeless romantic”, la cui uscita è prevista per il 7 aprile, e al prossimo progetto solista di Chris Tomson dei Vampire Weekend. In più, suonerà la batteria nel tour di Michelle Branch a supporto del nuovo album e non sta pensando minimamente a progetti con i Black Keys che non fanno un concerto da più di un anno e mezzo.

A proposito dei Black Keys dice:

"Mi piace fare musica con Dan e sono gasato al pensiero di quando faremo qualcosa di nuovo, perché lo faremo sicuramente. Ma tutti e due eravamo veramente stressati dallo stare sempre in giro. La prossima sarà la prima estate che non lavoro dai tempi della scuola. Mi sveglio tutti i giorni e mi dico 'Non posso credere a tutta la merda che abbiamo fatto con Dan'. Ne parlavo con Win Butler (Arcade Fire) e altri musicisti, 'Che cazzo, non facciamo un concerto da un anno e mezzo!' e loro, 'Ogni volta che usciamo con un disco poi ci prendiamo una pausa di anno e mezzo. È necessario per potersi rilassare.'"

Più facile rilassarsi per Carney che non per Dan Auerbach, del quale dice:

"Lui è un tipo diverso da me. Lui ha più difficoltà ad apprezzare le cose che si è guadagnato. Sai cosa dice la gente di quel tipo quando è sul letto di morte? Sono dispiaciuti di avere lavorato troppo, e io Dan abbiamo dato il culo. Mi piacerebbe che si prendesse una pausa."

Carney chiude l’intervista con questo pensiero: