Serge Pizzorno ha parlato con Q Magazine del suo amore per la musica dei Radiohead che la prossima estate saranno, con i suoi Kasabian, headliner del festival TRSNMT a Glasgow, in Scozia.

Ha dichiarato Pizzorno:

"Ho amato “OK computer”, ma l’uscita di “Kid A” mi cambiò la vita. Un mio amico mi diede un CD di “Everything in its right place” e io per tre giorni non ascoltai altro, lo analizzai in ogni sua parte, diventai letteralmente pazzo".

E continua:

"Questo è il miglior brano che abbia mai sentito! E quando uscì l'album era alla stessa altezza. Ha avuto una grandissima influenza su di me, su quello che una rock band potrebbe essere. Per me, Thom Yorke vocalmente forse è il numero uno, la sua voce è come quella di Marvin Gaye, mi arriva come quella di nessun altro. E mi piace anche il fatto che divide la gente. E’ un onore condividere il programma di quel festival, appenderò il poster nel mio studio." Ha chiuso dicendo: "Non l’ho mai incontrato. Dio sa cosa farà di noi. Mi auguro che chiuda un occhio su tutte le stronzate."

Nella stessa intervista ha parlato anche il frontman dei Kasabian Tom Meighan ricordando il suo 2016 di merda, per una rottura e per la morte di un caro amico. Ha detto Meighan: