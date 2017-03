La tenebrosa e affascinante performer Diamanda Galas sarà in Italia per una data unica nel mese di giugno, per un evento speciale che fa da prequel al Flowers Festival 2017 (dal 12 al 29 luglio)

Questi i dettagli:

DIAMANDA GALAS

9 giugno 2017

Collegno (TO) @ Lavanderia a Vapore Parco della Certosa

Ingresso 35 euro + diritti di prevendita

Prevendite www.ticketone.it, www.flowersfestival.it, www.internationalmusic.it

Durante la sua unica data italiana, la Galas presenterà dal vivo i suoi ultimi due nuovi: "All The Way" e "At Saint Thomas The Apostle Harlem", entrambi in uscita il 24 marzo prossimo venturo.