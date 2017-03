Per celebrare l'apertura al pubblico degli archivi privati di Lou Reed (presso la New York Public Library), il 13 marzo è stato organizzato un evento in cui diversi artisti si sono radunati per riproporre interamente il concept album del 2003 "The Raven" - presso la Library of Performing Arts del Lincoln Center, sempre nella Big Apple.

La sua compagna Laurie Anderson, anima e fulcro dell'operazione, è stata aiutata nell'impresa da Hal Willner, il filmmaker Julian Schnabel, Kembra Pfahler e un variegato gruppo di altri musicisti e persone che hanno letto le poesie di Reed.

Guarda Laurie Anderson che suona "The Raven di Lou Reed" - video.