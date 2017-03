In un paio di interviste concesse ai quotidiani italiani in occasione della promozione italiana per il suo nuovo album, "÷", il rosso cantautore britannico ha rivelato di aver acquistato una casa nel nostro paese.

"Dico che è in centro Italia e che non è la Toscana perché è troppo piena di inglesi. C'è una vigna e appena l'ho vista ho deciso che dovevo comprare quel posto", ha detto Ed Sheeran a Repubblica, facendo sapere che i suoi genitori vennero a trascorrere la loro luna di miele proprio in Italia.

A La Stampa, il cantautore ha invece detto che la tenuta che ha acquistato è in Umbria e che si trovava proprio in Italia quando, lo scorso agosto, una serie di eventi sismici ha distrutto alcuni comuni del centro della penisola: "Quando c'è stato il terremoto ero lì e ho sentito la terra tremare anche se sono abbastanza distante da dove è successo il disastro", ha raccontato.

Ed Sheeran non è l'unica star della musica internazionale che ha deciso di comprare casa in Italia: Sting, come noto, ha acquistato nel 1999 una tenuta nella regione del Chianti, in Toscana, mentre nel 2005 Elton John e suo marito David Furnish hanno comprato casa sull'isola di Giudecca, a Venezia.