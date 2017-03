Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan e Louis Tomlinson, i quattro One Direction, stanno approfittando della pausa che la boy band ha deciso di concedersi per portare avanti i rispettivi progetti solisti. Harry ha recitato nel film "Dunkirk", diretto da Christopher Nola, che arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi a luglio. Liam, la scorsa estate, ha annunciato di aver firmato un contratto come solista con Capitol Records, la stessa etichetta per la quale ha firmato Niall, che a settembre ha pubblicato il singolo "This town". Louis Tomlinson, invece, a dicembre ha pubblicato la sua prima canzone come solista, "Just hold on", realizzata in collaborazione con il dj Steve Aoki (in veste di produttore).

Se vi state chiedendo se c'è vita oltre gli One Direction, la risposta è sì: i numeri di "Just hold on" parlano chiaro. La canzone, scritta proprio da Tomlinson e Aoki insieme a Eric Rosse, Sasha Sloan e Sir Nolan (collaboratori di - tra gli altri - Gavin DeGraw, Maroon 5, Birdy, Justin Bieber, Demi Lovato e Selena Gomez), sta scalando le classifiche di vendita di mezzo mondo: dal Regno Unito agli Stati Uniti, passando per la Francia, la Spagna, l'Austria e alcuni paesi dell'Europa dell'est.

Il cantante, che lo scorso dicembre, pochi giorni dopo aver pubblicato la canzone, ha perso sua mamma (scomparsa ad appena 43 anni per una leucemia), sembra aver cominciato con il piede giusto la sua carriera come solista: nel Regno Unito "Just hold on" ha venduto oltre 200.000 copie, guadagnando il disco d'argento, in Italia ha ottenuto il disco di platino per aver venduto più di 50.000 copie (tra streaming e download).

Musicalmente parlando, "Just hold on" è una classica canzone dance-pop, con un ritornello EDM perfetto per le discoteche. Secondo alcuni fan, il testo della canzone sarebbe dedicato proprio alla mamma di Louis. Lo farebbero pensare versi come, ad esempio, "Wish that you could build a time machine, so you could see the things no one can see", in cui il cantante vorrebbe avere a disposizione una macchina del tempo per stare ancora insieme a sua mamma. In realtà, la canzone è stata scritta prima della morte della mamma di Tomlinson.

A sua madre, però, Louis - che recentemente è finito anche in carcere per una rissa in aeroporto con un paparazzo - ha dedicato l'esibizione sul palco della versione britannica di X Factor, pochi giorni dopo la perdita. L'esibizione ha fatto sciogliere anche Simon Cowell, giudice "cattivo" nonché ideatore del talent e mentore degli One Direction. "Ti rispetto come artista e come persona", ha detto Cowell a Tomlinson.

Di seguito, il videoclip ufficiale della canzone, che ha debuttato su YouTube appena qualche giorno fa: