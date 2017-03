Cappello con visiera, occhiali da sole, giacca verde, guantoni bianchi: armato di rastrello e paletta Francesco De Gregori ieri mattina, domenica 12 marzo, si è spogliato per qualche ora dei panni di cantautore per indossare quelli di netturbino.

Il cantautore romano, come riferito da Repubblica, si è unito ad alcuni volontari per ripulire una strada nel cuore del quartiere Prati di Roma, dove abita, via Luigi Settembrini. Da Principe a spazzino, verrebbe da dire.

"Guarda che non sono io quello che mi somiglia", cantava in una delle sue canzoni più emblematiche, qualche anno fa. E invece no: quello che vedete immortalato nelle foto qui sotto è davvero De Gregori.

Francesco De Gregori, che si sta godendo un periodo di riposo dopo tre anni passati tra concerti e promozione di dischi (l'ultimo, l'album dal vivo " Sotto il vulcano ", è uscito lo scorso febbraio), non è il primo vip romano che partecipa ad attività di questo tipo: nel settembre del 2015 l'attore Alessandro Gassman aveva affiancato alcuni volontari come spazzino per ripulire un vicolo di Trastevere, mentre Nancy Brilli aveva aderito ad un gruppo auto-organizzato per ripulire i giardini di Piazza Vittorio.