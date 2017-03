L'ex Beatle pubblicherà il prossimo 22 aprile, in occasione del prossimo Record Store Day, un'audiocassetta con le versioni demo di "I Don’t Want To Confess", "Shallow Grave" e "Mistress & Maid", registrate durante le session dell'album del 1989 "Flowers in the Dirt" (ma inserite la seconda in "All This Useless Beauty" del 1996 e la terza in "Off the Ground" del 1993), scritto con la collaborazione di Elvis Costello: il documento, appunto intitolato "Flowers In The Dirt – The Cassette Demos With Elvis Costello", andrà ad aggiungersi alle due ripubblicazioni riguardanti quella che fu l'ottava prova da solista di Paul McCartney, che - il prossimo 24 marzo - tornerà sugli scaffali sia in versione standard che sotto forma di cofanetto deluxe - "Flowers In The Dirt Archive Collection" - contenente demo inediti, la riproduzione degli appunti autografi dell'artista, una serie di foto scattate da Linda McCartney e un booklet di 112 pagine.

"La cosa particolare di quelle registrazioni è che le canzoni erano appena state scritte", ha spiegato McCartney: "Sono ancora 'calde', ed è questa la cosa che mi è piaciuta di più. Non le ho ascoltate per anni, ma sapevo che un giorno le avremmo pubblicate. Le ho messe su nastro e le ho mandate a Elvis, al quale sono piaciute. Ci siamo detti che avremmo dovuto fare un EP o qualcosa del genere, e finalmente il momento è arrivato".