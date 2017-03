Partirà venerdì 24 marzo con la data zero di Livorno , il tour di supporto all'ultimo album di Piero Pelù e compagni, che tra marzo e aprile porterà la band ad esibirsi nei principali palasport italiani.

Dopo la data zero di Livorno, i rocker fiorentini si esibiranno il 29 marzo alla Kioene Arena di Padova, il 31 marzo al Mediolanum Forum di Assago alle porte di Milano, il 5 aprile al Palalottomatica di Roma, il 7 APRILE al Mandela Forum di Firenze , l’11 aprile al Palaflorio di Bari e il 13 aprile al Pal’Art Hotel di Acireale (Catania).

Inoltre sono stati da poco annunciati i primi tre concerti della branca estiva dell' “Eutòpia tour”: l'8 luglio la band si esibirà sul palco del Rugby Sound Festival di Legnano (Milano), il 14 luglio sarà in scena all'Arena Campo Marte di Brescia, mentre il 22 luglio suonerà all'Area Festival di Majano (Udine ).

Sul sito del promoter F&P Group puoi trovare tutte le date in programma e le informazioni relative al tour e ai biglietti.

Ti piacerebbe andare al concerto dei Litfiba il prossimo 29 marzo alla Kioene Arena di Padova o il 31 marzo al Mediolanum Forum di Assago?

Non devi fare altro che iscriverti a Rockol Weekly e attendere di ricevere il tuo primo numero della nostra newsletter, il giovedì, direttamente nella tua casella mail. All’interno troverai tutte le modalità per partecipare al contest che ti permetterà di aggiudicarti una coppia di biglietti.



Rockol Weekly è il settimanale musicale via e-mail: ricevi ogni settimana una selezione accurata delle notizie più importanti degli ultimi sette giorni. E non solo: troverai anche il meglio delle recensioni, delle gallery fotografiche, delle videointerviste esclusive e dei nostri live in redazione, tutto a portata di clic!



Non ti basta? In Rockol Weekly troverai anche un mini-calendario con le date dei migliori concerti in arrivo nella settimana successiva: il modo migliore per essere sempre aggiornato sugli appuntamenti dal vivo imperdibili.



Clicca e ISCRIVITI A ROCKOL WEEKLY



I Litfiba nascono nel 1980 a Firenze e, dopo alcune pubblicazioni di ep e singoli e mutamenti della formazione iniziale, incidono nel 1985 DESAPARECIDO per l’Ira (con Piero Pelù voce, Ghigo Renzulli chitarre, Ringo De Palma batteria, Gianni Maroccolo basso, Antonio Aiazzi tastiere), il primo atto della Trilogia del Potere che contiene già tracce memorabili come "Eroi nel vento", "Instanbul", "Tziganata" e "Lulù e Marlene". Con il doppio album 17 RE (1986) i Litfiba danno una scossa a tutto...LEGGI TUTTO