Joey Alves, chitarrista ritmico e co-fondatore dei veterani dell'hard rock Y&T, è mancato domenica 12 marzo. Da tempo combatteva contro una rettocolite ulcerosa e una serie di complicazioni portate dalla malattia. Aveva 63 anni.

In un post su Facebook il frontman degli Y&T Dave Meniketti ha ricordato Alves:

[era] uno dei migliori chitarristi ritmici del rock e ricorderò sempre come era suonare vicino a lui che sparava quegli accordi potentissimi con la sua classica Les Paul Jr. double cut rossa. Come ha detto una volta Ronnie Montrose di Joey, "Ci sono chitarristi ritmici, poi c'è Joey. è in una categoria a sé…"

Meniketti ha postato poi un video tratto dall'imminente documentario "On With the Show", in cui Alves parla della sua esperienza come membro sdi una rock band.

Gli Y&T, prima noti come Yesterday and Today, si sono formati nel 1972 a Oakland e hanno debuttato su album quattro anni dopo