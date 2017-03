Ha debuttato l'altra sera in Canada, a Montreal, "Another Brick in the Wall: L'Opéra", versione teatrale del lavoro dei Pink Floyd, curato per la parte musicale da Julien Bilodeau e da Roger Waters per il libretto.

Il risultato: una standing ovation prima ancora dell'inizio, quando è stata annunciata la presenza in sala di Waters.

Ma Rolling Stone America, che ha assisito alla prima, ha qualche dubbio sul risultato:

Ma "The wall", l'opera più significativa di Waters nonché uno delle grandi opere rock, funziona senza il rock? Si e no. La cattiva notizia è che non è il "The wall" dei Pink Floyd. La buona è che non "The wall" dei Pink Floyd, e neanche quello di Roger Waters.

Ma la cosa che hanno in comune è che quando il muro crolla, il pubblico è in piedi per un'altra standing ovation, con gente che urla "wow" e "bravo." Giudicando dalla reazione, è un'altro mattone che è qua per restare