Dopo avere giocato con il country in “Feels like home”, l’ultimo album di studio del 2013, Sheryl Crow torna (davvero) a casa, ovvero al pop-rock e al sound che la rese famosa negli anni ’90.

Il nuovo album “Be myself” è previsto per il 21 aprile, ma intanto è stato reso disponibile un primo singolo, “Halfway there” prodotto con Jeff Trott e Tchad Blake, ovvero i collaboratori di brani come ”My Favorite mistake" and "Everyday is a winding road” e dei dischi “Sheryl Crow” (1996) e “The Globe Sessions” (’98).

L’unica pecca in questo progetto ci sembra il video. Che non è né un videoclip ufficiale, ne un “Lyric video”, come ormai si usa da qualche tempo a questa parte, ma un “Official Animated Video”, realizzato con una tecnica simile al collage: si vede una strana Sheryl Crow fare meditazione in cima ad una montagna o ballare sulla grande muraglia, con effetto un po’ trash. Ma giudicate voi…







Ecco la tracklist del disco, più sotto la copertina

1. Alone In The Dark

2. Halfway There

3. Long Way Back

4. Be Myself

5. Roller Skate

6. Love Will Save The Day

7. Strangers Again

8. Rest Of Me

9. Heartbeat Away

10. Grow Up

11. Woo Woo