Il frontman dei Soundgarden è al lavoro su diversi fronti: la sua band ha appena pubblicato una ristampa espansa di "Ultramega OK" del 1988. Ma, come ormai consuetidune, non ha abbandonato il percorso solista in parallelo. Dopo alcuni teaser nei giorni scorsi, ha dffuso una nuoba canzone "The Promise". Ecco il "Lyric Video"

La canzone non prelude ad un nuovo album solista, ma è la colonna sonora dell'omonimo film con Oscar Isaac, Christian Bale e Charlotte Le Bon, in uscita ad aprile.

"The promise riprende, come impostazione "You Know My Name", il brano scritto per il film "Casino Royale" della saga di James Bond. Cornell anche collaborato alle colonne sonore di "Grandi Speranze", "Machine Gun Preacher" e "12 anni schiavo".