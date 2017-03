Robin Thicke ha compiuto oggi 40 anni, ma non dev'essere stato un compleanno memorabile per la voce di "Blurred lines". Il sito di gossip TMZ ha infatti pubblicato in rete l'audio di una conversazione telefonica tra la polizia e la tata del figlio del cantante (lo si può ascoltare cliccando qui), il cui affidamento è attualmente oggetto di una disputa legale tra Thicke e l'ex moglie Paula Patton.

La tata sarebbe stata indotta a telefonare al 911 - il numero telefonico di emergenza per gli Stati Uniti - dopo che il bimbo, che ha 6 anni, si sarebbe rifiutato per l'ennesima volta di incontrare suo padre. Nell'audio, la donna fa sapere che ogni volta che il piccolo deve incontrare Thicke diventa inquieto e scoppia in lacrime.

Sempre TMZ, lo scorso gennaio, aveva riferito di un'indagine aperta dalla polizia di Los Angeles nei confronti di Robin Thicke, che sarebbe accusato di violenza su minori.

A richiedere l'intervento delle autorità sarebbe stata l'ex moglie del cantante, che ha interrotto la relazione con Thicke per infedeltà del marito: la donna ha fatto sapere che il figlio ha raccontato ai suoi compagni di scuola di essere stato aggredito fisicamente dal padre - il cantante ha smentito quanto riferito dalla moglie.

Robin Thicke e l'ex moglie Paula Patton sono attualmente alla ricerca di un accordo per l'affidamento del figlio che possa essere condiviso e accettato da entrambi.