Non sono stati presi provvedimenti disciplinari nei confronti del concorrente di "Standing ovation" che la scorsa settimana aveva pesantemente insultato Loredana Berté, giudice del programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1 in cui alcuni piccoli talenti si esibiscono insieme ai loro parenti.

Un breve riassunto per chi si fosse sintonizzato solamente ora: lo scorso venerdì il concorrente Luigi Magisto aveva accompagnato suo figlio Emanuele nell'interpretazione di "Napule è" di Pino Daniele. La voce di "Sei bellissima" aveva espresso un giudizio molto severo nei confronti dell'esibizione di padre e figlio: "Avete massacrato la canzone", aveva detto Loredana Berté. Al giudizio della cantante, Luigi Magisto aveva risposto: "Ti posso dire una cosa? Tu sei massacrata dalla natura". Ma nessuno, in studio, sembrava aver capito la frase pronunciata dal concorrente.

In seguito ad ad alcune riunioni - come già aveva anticipato Rockol - è stata presa la decisione di non squalificare il concorrente. La quarta puntata di "Standing ovation", la semifinale, in onda questa sera su Rai 1, si è aperta con Antonella Clerici che ha riassunto quanto successo la scorsa settimana:



"Io non avevo sentito bene e neanche Loredana. Meglio così. Il concorrente si è reso immediatamente conto dell'accaduto e della gravità dell'accaduto e mi ha chiesto di poter parlare per scusarsi".



La conduttrice ha poi fatto salire sul palco Luigi Magisto, che rivolgendosi a Loredana Berté ha detto:

"Loredana... Questa sera sei più bella. Ti devo dire che la settimana scorsa non so cosa mi è successo, mi sono fatto prendere dall'emozione, però una donna e una rock star come te non merita quelle parole. Ti chiedo le mie scuse".



La cantante, da parte sua, ha risposto: