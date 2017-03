Non sono grandi musicisti, non compongono canzoni che entreranno nella storia della musica, cantano male. Se sono uno dei fenomeni dell’indie e in aprile si esibiranno al Forum di Assago un motivo c’è: portano sul palco la normalità dei trentenni di oggi mischiando vari registri. Nel terzo album, Lo Stato Sociale si dà una ripulita: è il disco più curato della band bolognese, il racconto di come la precarietà entra nelle nostre vite.

Qui si balla sulla precarietà di amori, lavori, vite. Ci sono testi in cui si mandano a quel paese tutti quanti, canzoni d’amore sfacciatamente tenere, frasi impietose su come campa un trentenne in Italia oggigiorno, tanta voglia di superare la stasi in cui viviamo. “Amore, lavoro e altri miti da sfatare” è anche il disco in cui i cinque musicisti bolognesi accettano l’idea che Lo Stato Sociale sia un gruppo grazie al quale campare, non solo un progetto bislacco sfuggito di mano e diventato enorme. Quello in cui diventano “ometti”, come dicono loro. Suona in modo più curato, ragionato, radiofonico rispetto ai due che l’hanno preceduto: lo Stato Sociale in bella copia.