Pubblicato il tre marzo 2017 su cd e vinile per To Lose La Track, con distribuzione Audioglobe, “Nebbia” è il nuovo lavoro in studio dei Gazebo Penguins. A quattro anni di distanza dall’ottimo “Raudo”, disco del 2013, la band emiliana, passata da tre a quattro membri fissi, torna con un album chiamato a ridefinire i confini del loro percorso musicale. Nove pezzi di stampo emo-core, come da tradizione, frutto di quasi tredici anni di esperienza sui palchi di tutta Italia che qui portano la band ad un livello compositivo superiore, declinando la rabbia tipica degli esordi in pezzi dagli angoli più smussati, per quanto sempre di grande impatto.

Sono passati quattro anni da “Raudo”. Va sottolineato subito perché in questi quattro anni i Gazebo Penguins sono cambiati e di cose ne sono successe. Non spaventiamoci: non stiamo parlando di cambiamenti sostanziali o deviazioni drastiche in termini sonori, però dalla formazione a tre si è passati a una a quattro, ed è vero che di base i Gazebo Penguins sono ancora fedeli alla loro linea, ma “Nebbia” rappresenta uno snodo cruciale nella produzione della band...

