Il prossimo 17 novembre, negli Stati Uniti, uscirà “The Last Highway: The Untold Story of Bon Scott and AC/DC’s Back in Black”, una nuova biografia scritta da Jesse Fink sulla vita del primo cantante degli AC/DC Bon Scott.

Jesse Fink è un nome conosciuto a chi segue le vicende della band australiana, è infatti l’autore di “The Youngs: The Brothers Who Built AC/DC”, pubblicato nel 2015. Parlando del libro su Bon Scott ha detto: “E’ un lavoro di pura passione. Il migliore libro che abbia mai scritto. Riguarderà principalmente la storia degli anni di Bon in America, dal 1977 al 1979, e la sua misteriosa morte in Inghilterra nel 1980.”

Quando parla della morte di Scott, Fink la definisce come ‘il Codice Da Vinci del rock’. Il comunicato stampa che annuncia l’uscita del libro promette di separare i fatti dalla leggenda e individua come il centro del libro la ‘speciale e improbabile amicizia tra la rockstar australiana e un ubriacone texano’.

Il comunicato stampa informa che il libro si giova dell’accesso, senza precedenti, non solo a persone molto vicine a Bon Scott ma anche a nuovi documenti, a foto mai viste prima e a nuove informazioni sulle ultime ore di vita del cantante Bon che possono aiutare a risolvere il mistero di come sia morto".