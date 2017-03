Deezer ha rivelato i risultati di una analisi delle loro classifiche di streaming condotta su un campione di ottantotto città in tutto il mondo. La piattaforma di streaming ha scoperto che alcune città, nonostante distanze enormi in termini di chilometri tra loro, hanno curiose attinenze musicali. Deezer le indica con la definizione di ‘città gemelle’.

Così accade che, ad esempio, Leeds (Inghilterra) e Los Angeles (Stati Uniti) siano divise da un oceano e dal più classico dei ‘coast to coast’ ma condividono il medesimo amore musicale per Chainsmokers e Red Hot Chili Peppers. Similmente e ancor più sorprendentemente Mosca e Glasgow adorano gli Arctic Monkeys, mentre Sia è amatissima nella nordica Helsinki così come nella mediterranea Ibiza.

Dom Wallace, uno dei redattori musicali di Deezer, ha dichiarato allo Yorkshire Evening Post: "Noi partiamo dal presupposto che poiché alcune città sono note per un particolare genere di musica pensiamo che sia l’unico genere che viene ascoltato in quel luogo, ma non è propriamente così."