"Nel mare ci sono i coccodrilli" era una delle canzoni più interessanti tra le proposte dei giovani a Sanremo, quest'anno. La proposta di Braschi non ha avuto fortuna in riviera, patendo un'eliminazione al primo turno. Ma quello del cantautore romagnolo è un progetto più complesso di una singola canzone.

Braschi ha appena pubblicato "Trasparente", il suo disco di debutto, presentato la scorsa settimana con alcuni live in-store. E sempre live ci regala questo video #NoFilter della title-track dell'album, che racconta così



Salotto di casa, appena uscito dalla doccia, mangio una mela e suono Trasparente.

Per farlo più senza filtri di cosi l’avrei dovuto fare nudo.

Trasparente è l’ultima canzone che ho scritto e quella che da titolo al disco. L’ho scritta per buona parte su un aereo, un volo di andata per non ricordo dove perchè andare via a volte è come prendere fiato.

Il pezzo dice “non c’è niente che non va” e non troppe altre cose.

Ero seduto in un posto scomodo mentre la scrivevo, in mezzo a due che si muovevano e urlavano continuamente, in sintesi un viaggio lungo ed estenuante, ma stavo andando via e quella era la cosa più importante.

Ripensandoci, questo video rappresenta esattamente il contrario dello stato emotivo in cui ho scritto questa canzone, ma alla fine va anche bene cosi. Alla fine ogni partenza ha un ritorno e quella poltrona rossa è stata spesso un mio ritorno.