La redazione della rivista online di Chicago Consequence of Sound ha stilato una classifica abbastanza curiosa. La classifica dei migliori dieci album solisti – e fino qui, niente di strano – di artisti che hanno iniziato la loro carriera in una band oppure che si sono presi una vacanza dal proprio gruppo per potersi esprimere in solitario. Scorrendo i nomi che compaiono in questa classifica ci si può solo levare il cappello. Poi, come tutte le liste, tutto è opinabile. E deve essere accolto come uno spunto per (magari) pensare e stilare una propria classifica, per divertirsi con questa passione che si chiama musica.