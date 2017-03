George Michael è scomparso il giorno di Natale del 2016. A distanza di oltre due mesi non si è ancora celebrato il suo funerale. La cerimonia è stata molto ritardata perché era in corso un’indagine da parte del medico legale per stabilire quali fossero le cause della morte della popstar di origini cipriote.

In settimana il coroner ha concluso la sua indagine ed emanato il verdetto: George Michael è morto per cause naturali. Quindi, l’ultimo passo, per chiudere questa dolorosa vicenda e lasciarlo riposare in pace sarebbe quello della cerimonia funebre. La famiglia però preferisce mantenere il riserbo e la segretezza sui dettagli del funerale.

E’ molto probabile che George possa essere sepolto nel cimitero di Highgate a nord di Londra, dove riposa la madre Lesley. Il Daily Star scrive che quando un giornalista ha tentato di contattare il cimitero telefonicamente è stato accolto da un messaggio in segreteria che diceva: "Se state telefonando per sapere di George Michael, ci dispiace ma non abbiamo alcuna informazione". E anche i rappresentanti del musicista si trincerano dietro il più classico dei ‘no comment’ quando gli vengono chieste informazioni riguardo il funerale.