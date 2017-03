Un inedito trio si forma per la prima volta per un concerto intero, che però rimarrà (per il momento, speriamo) senza repliche: Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Max Gazzé si esibiranno assieme il 15 luglio a Collisioni, il festival che si svolge a Barolo, nelle langhe cuneesi.

I tre, specificano, saliranno insieme sul palco di Barolo per un set comune, per poi esibirsi individualmente con le proprie band, per poi tornare assieme nel finale. Lo show è stato prodotto appositamente da OTR live, promoter romano per il Festival ed è appunto una data unica.

I tre, pur essendo amici e avendo spesso suonato assieme a due a due, non si erano mai esibiti in trio: il modello replica quello fortunato di Silvestri-Fabi-Gazzé, con la consoli al posto di Niccolò Fabi.

I biglietti per il concerto a Barolo saranno in vendita dalle 11 di martedì 14 marzo online su Ticketone per 24 ore e poi nei punti vendita di Ticketone. Il costo dei biglietti è di 20 euro più prevendita.