E' online il nuovo singolo del rapper Coez, tratto dall'album a cui ha lavorato negli ultrimi mesi - che al momento, però, non ha ancora titolo né data d'uscita.

Il brani si chiama "Faccio un casino" ed è stato realizzato con la produzione di Noccolò Contessa, altrimenti noto come I Cani

Questo è l'audio:

Coez - all'anagrafe Silvano Albanese - ha all'attivo tre album: "Figlio di nessuno" (2009), "Non erano fiori" (2013) e "Niente che non va" (2015). Il nuovo disco è previsto in uscita per quest'anno e a proposito di questo lavoro l'artista ha commentato su Facebook: