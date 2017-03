Stanno per prendere il via gli appuntamenti serali con Amici, il talent diretto da Maria De Filippi, e sono state comunicate le formazioni delle due squadre che si contenderanno la vittoria finale.

Per quanto riguarda la gara fra i cantanti, della squadra Bianca, guidata da Morgan, faranno parte Nicholas Burioni (Lo Strego), MIchele Merlo (Mike Bird), Shady Fatin Cherkaoui e Thomas Bocchimpani.

La squadra blu, guidata da Elisa, sarà composta da Riccardo Marcuzzi, Federica Carta e Michele Perniola.

Come già anticipato nei giorni scorsi, i giudici saranno Ambra Angiolini, Ermal Meta, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti.