Continua la cavalcata dei Metallica verso il lato più glamour e mainstream del business? Sembra di sì... i Four Horsemen, infatti, reduci dalla collaborazione con Lady Gaga per la notte dei Grammy, hanno ora concluso un accordo con una nota catena di moda prêt-à-porter (Urban Outfitters).

In pratica la band ha concesso in esculsiva alla catena la vendita di vari modelli fra magliette, canotte felpe e cappellini griffati Metallica. I prezzi vanno dai 25 dollari per il cappellino di lana fino ai 54 dollari per le felpe. E' possibile vedere i modelli disponibili tramite il sito ufficiale del brand.

E' curioso nortare che Urban Outfitters vende anche gli album dei Metallica su supporto vinilico - non tutti però: mancano il debutto "KIll 'Em All", "...And Justice For All", "Load", "Reload", "St. Anger" e "Death Magnetic".