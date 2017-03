Per l'edizione del decimo anniversario della giornata mondiale dedicata ai negozi di dischi indipendenti fissata per il prossimo 22 aprile, il gotha discografico mondiale ha intenzione di fare le cose in grande: in attesa che i responsabili della manifestazione rendano disponibile un elenco completo delle pubblicazioni specifiche per l'evento - alcune delle quali già indicate qui - sono da registrare due importanti novità.

La prima - doppia - riguarda il Duca Bianco: la Parlophone, infatti, spedirà nei negozi per il prossimo Record Store Day ben due album a edizione limitata. Il primo, "Cracked Actor (Live in Los Angeles 1974)", testimonia una delle tappe del Diamond Dogs Tour - in quella fase ribattezzato Philly Dogs Tour - in terra americana: mixato dallo storico collaboratore di David Bowie Tony Visconti, il disco dal vivo, il documento è impreziosito dalla presenza, nella formazione del gruppo che accompagnava il Thin White Duke, di Luther Vandross, la star dell'r'n'b USA scomparsa nel 2005. Il secondo, "Bowpromo", è la riedizione di una rarissima stampa del 1971 sulla quale compaiono versioni alternative di brani successivamente inseriti nel quarto album di studio di Bowie, "Hunky Dory", sempre del 1971.

Queste le tracklist delle due pubblicazioni:

Cracked Actor (Live in Los Angeles 1974)

01 Introduction

02 1984

03 Rebel Rebel

04 Moonage Daydream

05 Sweet Thing/Candidate/Sweet Thing

06 Changes

07 Suffragette City

08 Aladdin Sane

09 All the Young Dudes

10 Cracked Actor

11 Rock 'n' Roll With Me

12 Knock on Wood

13 It’s Gonna Be Me

14 Space Oddity

15 Diamond Dogs

16 Big Brother

17 Time

18 The Jean Genie

19 Rock 'n' Roll Suicide

20 John, I’m Only Dancing (Again)

Bowpromo

01 Oh! You Pretty Things

02 Eight Line Poem

03 Kooks

04 It Ain’t Easy

05 Queen Bitch

06 Quicksand

07 Bombers/Andy Warhol Intro



Su un versante più contemporaneo, i Filthy Friends - il supergruppo formato dal già chitarrista dei R.E.M. Peter Buck, da Corin Tucker delle Sleater-Kinney, dal frontman dei Minus 5 Scott McCaughey, dal batterista Bill Rieflin e da Kurt Bloch dei Young Fresh Fellow - pubblicheranno un nuovo singolo, “Any Kind of Crowd”, presentato ieri sera dal vivo al Best Show di Tom Scharpling (e ascoltabile a questo indirizzo, a partire dal quinto minuto): il brano originale sarà accompagnato, come lato B, dalla rilettura di "Editions of You" dei Roxy Music.