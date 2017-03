Il duo francese dei Daft Punk, in occasione dell'ultima cerimonia per l'assegnazione dei Grammy Award, è tornato a esibirsi dal vivo per la prima volta dopo tre anni di pausa, unendosi a The Weeknd per eseguire "I Feel It Coming", brano dell'artista a cui hanno partecipato con un featuring e contenuto nell'album "Starboy".

Ora è disponibile il video ufficiale della canzone, in cui si vedono anche Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter in tutto il loro splendore robotico.

Il clip è stato diretto da Warren Fu, che ha immaginato una sorta di apocalisse in cui la Terra viene distrutta; i Daft Punk arrivano verso la fine, quando il disastro è ormai avvenuto.