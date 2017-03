Quello dei Migos è un nome che, in ambito hip-hop made in USA risuona alto e vola altrettanto alto in classifica. Ma chi sono?

I migos sono un trio formato da Quavo, Takeoff e Offset - tre ragazzi cresciuti insieme a Lawrenceville (Georgia) e parenti fra loro: Quavo è lo zio di Takeoff, mentre Offset è cugino di Quavo. Hanno mosso i loro primi passi nel 2009, per pubblicare il primo mixtape nel 2011: "Juug Season".

Il primo passo verso il successo è stato il singolo del 2013 "Versace" (contenuto nel mixtape "Y.R.N. - Young Rich Niggas") che dopo essere arrivato al numero 99 della chart di "Billboard" è stato remixato nientemeno che da Drake - che ha anche aggiunto un verso. Un bel riconoscimento, che ha portato grande visibilità al trio.

Fra la primavera e l'inverno del 2014 fanno uscire altri due mixtape, ma è nel 2015 che iniziano a fare sul serio. Esce il singolo "One Time" (a marzo) che precede l'album di debutto "Yung Rich Nation". A settembre giunge anche un nuovo mixtape intitolato "Back to the Bando", ma nel frattempo Quavo è stato incarcerato per possesso di sostanze stupefacenti e armi da fuoco: la musica però non si ferma e arriva anche il singolo "Look at My Dab".

Nel 2016 i Migos firmano un contratto di management con GOOD Music di Kanye West; a ottobre dello stesso anno esce il singolo "Bad and Boujee", tratto dal disco in uscita - "Culture", pubblicato a gennaio del 2017.

Nel frattempo Quavo a dicembre del 2015 è uscito dal carcere dopo aver patteggiato: ha avuto una multa e cinque anni di libertà vigilata, oltre che il bando da alcune contee.