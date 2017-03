Un vecchio video d'archivio della polizia di Liverpool sembra essere particolarmente interessante perché, a detta di Michael McCartney e del signor Peter Hodgson (un appassionato di filmati di repertorio riguardanti la città dei Fab Four) mostrerebbe dei giovanissimi Paul McCartney, John Lennon e George Harrison nel 1958.

Il filmato è relativo alla parata annuale - con giochi e dimostrazioni di abilità - del corpo di polizia. Sul tetto di cemento del bagno di casa McCartney si vedono alcune figure e il fratello di Paul, Michael, ha confermato al "Liverpool Echo":

Wow! Potremmo essere noi sicuro! Quello era un evento a Liverpool e ogni estate prendevamo delle sedie, salivamo sul tetto di cemento e ci guardavamo lo spettacolo gratuito. Ci sono ottime possibilità che ci fosse anche John quell'anno, sicuro. Il suo amico, Pete Shotton, era un cadetto di polizia. Anche George facilmente era lì. E' incredibile!

L'immagine incriminata - peraltro decisamente poco chiara - è visibile a 34':33'' del video.

Non è possibile stabilire chi siano le sagome che si intravedono - si può solo dedurre che, se quella davvero era la casa di Macca, allora i conti potrebbero tornare. Che quella di guardare lo show della polizia fosse un'abitudine di McCartney è confermato anche nel volume di Barry Miles e Paul McCartney “Many Years From Now”, in cui si racconta come Paul e Michael si divertissero, ogni anno, a vedere quello spettacolo.