Secondo The Pulse Of Radio, i Pearl Jam devolveranno in beneficenza a favore del Planned Parenthood Federation Of America l’intero ammontare dei proventi ricavati dalla vendita, sul loro sito ufficiale della band, delle T-shirt e il 25% del ricavato degli altri articoli in vendita.

L'obiettivo è quello di contribuire a garantire assistenza sanitaria uguale per tutti, in particolare negli stati dove le cliniche sono state o potrebbero essere chiuse. La band sta inoltre donando parte del ricavato anche a Planned Parenthood Global che supporta l’assistenza sanitaria in Africa e in America Latina.

Ha dichiarato Jeff Ament: "Abbiamo pensato di fare qualcosa per aiutare quando abbiamo sentito che si parlava di tagliare i costi della sanità e la chiusura di alcune delle cliniche più isolate che porta le donne a dover guidare centinaia di miglia per avere assistenza sanitaria. Planned Parenthood è minacciato dai tagli massicci ed è più importante che mai mostrare il nostro sostegno a una delle nostre organizzazioni preferite".

Similmente anche i Panic! At The Disco hanno realizzato una T-shirt i cui proventi andranno a sostenere il Planned Parenthood. Il cantante Brendon Urie dice: "Abbiamo fatto queste magliette per dimostrare il nostro amore e la nostra ammirazione per una causa che offre aiuto a tante persone, oltre 2.7 milioni di donne e uomini. Ci rifiutiamo di cedere alle intimidazioni o alle minacce. E’ davvero il minimo che possiamo fare."

Planned Parenthood è un'organizzazione che si batte negli Stati Uniti in favore della legislazione abortista, dell'educazione sessuale, dell'accesso a certi servizi medici anche contrastando la libertà all'obiezione di coscienza.