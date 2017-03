Verrà distribuito presso il pubblico il prossimo maggio "Progress", il nuovo singolo inedito del duo londinese composto da J. Willgoose Esq. e Wrigglesworth (oggi trio con l'inserimento in pianta stabile, nella line up, di JFAbraham a basso, tastiere e fiati): il brano - che verrà inserito nel nuovo, terzo album dei Public Service Broadcasting, del quale ancora non sono stati rivelati né dettagli né data di pubblicazione - è stato realizzato con la collaborazione - alla voce - di Tracyanne Campbell dei Camera Obscura.

"Credo che qualcuno abbia pensato - sbagliando, per come la vedo io - che quello che facciamo abbia a che fare con la nostalgia, mentre per me significa celebrare i traguardi dell'umanità, l'innovazione e l'elasticità, anche di fronte a forze schiaccianti", ha commentato, a proposito di "Progress", J. Willgoose, Esq: "Questa canzone è un tentativo molto esplicito di affermare che, soprattutto in un momento in cui alcuni elementi regressivi sembrano decisi a portarci indietro a un'inesistente epoca simile agli anni Cinquanta, alla fine il progresso vincerà. Deve vincere".