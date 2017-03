Dopo il tour congiunto con l'amico e collega Gilberto Gil, il leggendario musicista brasiliano torna ad esibirsi in veste solista con un tour che, il prossimo maggio, farà tappa anche nel nostro paese.

Caetano Veloso sarà in scena in Italia per due concerti: il primo è in programma per il 7 maggio al Gran Teatro Geox di Padova, il secondo è in programma il 9 maggio al Teatro Sistina di Roma.

I concerti saranno aperti dalla cantante brasiliana Teresa Cristina (che presenterà dal vivo i brani contenuti all'interno dell'album "Teresa canta Cartola", prodotto dallo stesso Caetano Veloso) e vedranno Caetano Veloso interpretare i brani più celebri del suo repertorio in versione acustica.

I biglietti per le date di Padova e Roma sono già disponibili sul circuito TicketOne.