Jon Anderson tornerà ad esibirsi insieme agli Yes, ma solo per una sera: lo farà in occasione dell'induzione della leggendaria rock band britannica nella Rock and Roll hall of Fame, in programma il prossimo 7 aprile al Barclays Center di Brooklyn.

Anderson, che nel 1968 fondò gli Yes insieme al bassista Chris Squire (scomparso nel giugno del 2015), è stato il cantante del gruppo fino al 1980. Nel 1982, dopo due anni di lontananza, Anderson si ricongiunse agli Yes, restandoci fino al 1988. Tornato nel gruppo nel 1990, ha lasciato ancora una volta la band nel 2008. A proposito della sua presenza in occasione della cerimonia di induzione del gruppo nella Rock and Roll Hall of Fame, il cantante ha detto:



"È una famiglia, ci sono sempre un po' di scontri. Ma quando si celebra chi si è veramente, si dimentica tutto questo, si va avanti e ci si incontra. Dobbiamo solamente stare insieme e divertirci. La musica ha un effetto di guarigione a tutti i livelli".



La formazione attuale della band si compone di cinque membri, nessuno dei quali presente sin dal 1968: il chitarrista Steve Howe è entrato a far parte degli Yes nel 1970, il percussionista Alan White nel 1972, il tastierista Geoff Downes nel 1980, il cantante Billy Sherwood nel 1994, Jon Davison nel 2012. Della Rock and Roll Hall of Fame faranno parte anche i membri storici della band: il percussionista Bill Bruford, i tastieristi Tony Kaye e Rick Wakeman, il chitarrista Trevor Rabin e il bassista Chris Squire (che sarà rappresentato dalla vedova).