I punk rocker Against Me! hanno condiviso un video per il loro brano "Haunting", tratto da "Shape Shift With Me", loro ultima uscita discografica in ordine di tempo.

Il video è stato diretto da Margherita Ballarin, che già si era occupata del video di "Two Coffins".

Gli Against Me! al momento sono in tour per promuovere l'album alternando date da hreadliner ad altre come supporto dei Green Day.