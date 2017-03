Il frontman dei Soundgarden ha condiviso una breve preview video del suo prossimo singolo da solista, il brano intitolato "The Promise".

La canzone uscirà ufficialmente il 10 marzo ed è la title track della colonna sonora dell'omonimo film con Oscar Isaac, Christian Bale e Charlotte Le Bon, in uscita ad aprile negli States.

Non è la prima volta che Cornell si dedica alla musica per film: nel 2006 scrisse "You Know My Name" per il film "Casino Royale" della saga di James Bond, ma ha anche collaborato alle colonne sonore di "Grandi Speranze", "Machine Gun Preacher" e "12 anni schiavo".